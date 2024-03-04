الشيخ قاسم في مؤتمر البنيان المرصوص: يهددوننا بالعدوان ونهددهم بالثبات والمقاومة والمواجهة ونقول لهم اذا اقدمتم على اي حماقة اتصور انها ستكون نسخة مطورة عن تموز عام 2006 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 4 2024 - 11:12

الشيخ قاسم في مؤتمر البنيان المرصوص: يهددوننا بالعدوان ونهددهم بالثبات والمقاومة والمواجهة ونقول لهم اذا اقدمتم على اي حماقة اتصور انها ستكون نسخة مطورة عن تموز عام 2006

منذ 32 mins 4 March، 2024
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