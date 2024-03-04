مصادر فلسطينية: 12 شهيدا بينهم أطفال في غارات الإحتلال  ‫على منزلين في مدينة رفح جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 4 2024 - 09:20

مصادر فلسطينية: 12 شهيدا بينهم أطفال في غارات الإحتلال  ‫على منزلين في مدينة رفح جنوب القطاع

منذ 19 mins 4 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة