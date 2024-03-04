وزعت المقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد من استهداف محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت المقاومة أنها هاجمت مساء الجمعة، بواسطة الطيران المسيّر، محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

وأكدت المقاومة أن هذه العملية، تأتي استمراراًبنهجها في مقاومة الإحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

كما أكدت المقاومة أنها مستمرة في دكّ معاقل الأعداء.

ودخلت الجبهة العراقية كطرف مساند وداعم لأهالي قطاع غزة، حيث قامت المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف القواعد الأميركية المنتشرة بين العراق وسوريا، كما استهدفت العديد من المواقع الحساسة في فلسطين المحتلة، ودخلت في صراع مباشر مع القوات الأميركية، وذلك انطلاقا من أن الولايات المتحدة الأميركية هي الداعم الرئيسي للحرب على قطاع غزة، وتقوم بإعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني.

وكانت هذه الجبهة ايضاً عاملاً مؤثراً على القوات الأميركية وعلى الموقف الأميركي، الذي على الرغم من تصلفه في دعم الكيان الإسرائيلي إلا أنه بات يخاف أن تشتعل الحرب الإقليمية بسبب الحرب الدائرة في القطاع وتؤثر على المصالح الأميركية، وتُدخل الأميركي في مستنقع جديد في الشرق الأوسط لن يخرج منه قبل سنوات.

المصدر: الاعلام الحربي