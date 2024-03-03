8 شهداء باستهداف طائرات العدو الاسرائيلي لمنزل بالقرب من مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 3 2024 - 04:14

8 شهداء باستهداف طائرات العدو الاسرائيلي لمنزل بالقرب من مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمال غزة

منذ 21 mins 3 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة