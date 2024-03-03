قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة وادي، ووجود عدد من الشهداء والإصابات في مخيم جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 3 2024 - 00:18

قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة وادي، ووجود عدد من الشهداء والإصابات في مخيم جباليا

منذ 43 mins 2 March، 2024
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