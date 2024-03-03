تجددت مساء السبت الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، بالإضافة إلى مظاهرة في القدس المحتلة مطالبة بصفقة تبادل أسرى فورية.

ووصل 20 ألف متظاهر بينهم محتجزون أطلق سراحهم من غزة وعائلات أسرى ومحتجزين إلى القدس المحتلة، وذلك بمسيرة كانت قد انطلقت من “غلاف غزة” قبل أيام.

وفي تل أبيب، تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع “بيغن” مقابل مقر وزارة الأمن بالمدينة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال 7 متظاهرين في مفرق “كابلان”.

وقالت الشرطة الصهيونية إن أعمال إخلال بالنظام وقعت في شارع “كابلان”، حيث وقعت مواجهات بين متظاهرين وعناصر الشرطة .

وتأتي هذه المظاهرة الأسبوعية للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات، وبالتزامن نظمت بجوارها مظاهرة أخرى لعائلات أسرى ومحتجزين في قطاع غزة مطالبة بصفقة فورية.

وفي قيسارية، تظاهر أكثر من 1500 شخص بعد وصولهم قرب منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مطالبين بإسقاطه والحكومة وإجراء انتخابات بشكل فوري.

إلى ذلك، تظاهر الآلاف في حيفا ورحوفوت ونس تسيونا وبئر السبع والعديد من المواقع الأخرى ضد الحكومة وللمطالبة بإجراء انتخابات.