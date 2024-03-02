إعلام العدو: أنباء أولية عن اصابة مستوطن في عملية طعن في بلدة الظاهرية جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 2 2024 - 14:48

إعلام العدو: أنباء أولية عن اصابة مستوطن في عملية طعن في بلدة الظاهرية جنوب الخليل

منذ 41 mins 2 March، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة