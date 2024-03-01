إعلام العدو: هبوط مروحيات تحمل على متنها جنود من الجيش الإسرائيلي مصابين خلال المعارك في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 16:18

إعلام العدو: هبوط مروحيات تحمل على متنها جنود من الجيش الإسرائيلي مصابين خلال المعارك في قطاع غزة

منذ 52 mins 1 March، 2024
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