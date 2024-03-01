الإمام الخامنئي: أوصي الشعب الإيراني بأنّ يتسابق في الأعمال الخيرية وأن ينتخب في الساعات الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 1 2024 - 07:10
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أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الاميركي بحثا خلاله تطورات غزة وجهود التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لاطلاق النار
الرئيس الأميركي: تحدثت مع أمير قطر والرئيس المصري بشأن غزة وجهود إطلاق الرهائن وأهمية توسيع تدفق المساعدات إليها
الإمام الخامنئي: أوصي الشعب الإيراني بأنّ يتسابق في الأعمال الخيرية وأن ينتخب في الساعات الأولى
منذ 24 mins
1 March، 2024
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الامام الخامنئي
الانتخابات البرلمانية
ايران
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