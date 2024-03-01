استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الإثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وردا على أسئلة صحافيين امس الخميس حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن “الأمل لا ينضب”، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا “لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين”.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الاميركي أن “الحادث المتعلق بشاحنات المساعدات الى غزة قد يؤثر على التفاوض على ملف الاسرى”، مشيرا الى أن واشنطن تتحقق من “الروايتين المتضاربتين” عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة.

المصدر: وكالات