دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 29-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 12:20 استهداف موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة والفنيّة في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة ردًّا على العدوان الإسرائيلي.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 8:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 12:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط تلّة الكوبرا بالأسلحة الصاروخيّة.

3- الساعة 14:05 استهداف مستعمرة إيلون بدفعات من صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيّين وآخرها استشهاد المواطنَين المسنَّين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا.

4- الساعة 18:00 استهداف مستعمرة غورين بصواريخ فلق، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيّين وآخرها استشهاد المواطنَين المسنَّين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا.

المصدر: موقع المنار