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February 29 2024 - 21:30

رغم العدوان.. الهلال الاحمر الايراني حاضر لدعم أهل غزة

منذ 33 mins 29 February، 2024
الهلال الاحمر الايراني
تقارير مصورة - فلسطين

رغم العدوان.. الهلال الاحمر الايراني حاضر لدعم أهل غزة.

المصدر: قناة المنار

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