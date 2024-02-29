ارتفاع عدد الشهداء في استهداف العدو الاسرائيلي لمواطنين فلسطينيين عند دوار النابلسي غرب غزة إلى 109 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2024 - 18:06

ارتفاع عدد الشهداء في استهداف العدو الاسرائيلي لمواطنين فلسطينيين عند دوار النابلسي غرب غزة إلى 109

منذ 2 ساعة 29 February، 2024
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