طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملموس والتي تتخطى معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم السبت، حيث من المتوقع أن يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا بين ايطاليا واليونان والذي يقترب تدريجيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، طرابلس بين 9 و 18 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع ملموس في درجات والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح فترة بعد الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار.

الجمعة:غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح أحيانا مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال النهار والتي تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهرمع ارتفاع في نسبة الرطوبة، يتكون الضباب على المرتفعات مساء وتصبح الأجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة بخاصة شمال البلاد، واحتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا.

الأحد: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2000 مترنهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس فجر الإثنين ال 1800 متر.

الحرارة غدا على الساحل من 9 الى 23 درجة، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة، في الداخل من 5 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65 %

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 768 ملم زئبق