المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سكان غزة يتعرضون للقـصــف يوميا ويقـتلون ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 23:32

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سكان غزة يتعرضون للقـصــف يوميا ويقـتلون ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية

منذ 52 mins 27 February، 2024
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