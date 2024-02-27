المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سكان غزة يتعرضون للقـصــف يوميا ويقـتلون ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 23:32
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تواصل حرب الإبادة الصهيونية على غزة المدعومة من الغرب لليوم الـ 144 على التوالي والمجاعة تهدد حياة مئات آلاف الغزيين
الاحتلال يقصف بالمدفعية أطراف بلدات رميش وعيتا الشعب وحولا ومركبا وميس الجبل وبين بلدتي برج الملوك والخيام
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المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: سكان غزة يتعرضون للقـصــف يوميا ويقـتلون ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية
منذ 52 mins
27 February، 2024
عاجل
الامم المتحدة
غزة
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