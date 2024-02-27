استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون الثلاثاء وفداً من “ملتقى الشباب العربي الملتزم بقضايا الأمة”.

وقد تحدث باسم الوفد الباحث والأكاديمي اليمني الدكتور محمد العقاب وعضو الأمانة العامة للاتحاد الشباب العربي، قائلا “في ظل استهداف مقومات الهوية العربية، وفي ظل العدوان الاسرائيلي والغربي على غزة وفلسطين، أتينا في زيارة إلى مقر المرابطون حيث التقينا العميد مصطفى حمدان، لاستلهام حالات التجربة الغنية والكبيرة في مقاومة العدو الاسرائيلي، وسمعنا محطات مشرقة وملهمة لتيار لبناني عربي مشبع بالهوية العربية، وكان جزء من مشروع مقاومة العدو الصهيوني في المنطقة وما زال حتى اليوم”، واعتبر ان “هذه الزيارة تشكل محطة لتجديد الهمم ولتوعية الجيل العربي الجديد، بكافة مراحل النضال التي تمت على مسيرة الصراع العربي الصهيوني”.

من جهته، أكد العميد حمدان أن “اللقاء مع هؤلاء ملتقى الشباب العربي له قيمة مضافة بما يحدث على أرض غزة، من عدوان يهودي اميركي مباشر، الذي يستهدف غزة فلسطين ويستهدف الأمة من محيطها إلى خليجها العربي، وعندما يسألوننا أين العروبة؟؟ نقول لهم هؤلاء أبناء العروبة، هذا الشباب الذي استطاع أن يتحدى العدو اليهودي، في ميدانه العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي معركة الوعي، ونقول لهم بأن تجربتكم تجرية فريدة نوعية، تضاف إلى القيمة التي يقوم بها الشهداء على أرض فلسطين، والمقاومة اللبنانية على تخوم فلسطين في لبنان”.

وتوجه حمدان إلى “كل من يشكك بما يجري على ارض فلسطين بالقول، من يقترب من فلسطين وشعبها شعب الجبارين، فلسطيننا من جليلها إلى نقبها ومن بحرها إلى نهرها والقدس عاصمة السماء على الأرض، يقوم بواجباته الشرعية والنضالية السياسية، فلسطين هي المعيار والمبتغى والنهاية والبداية”، وأكد “اليوم لا صوت يعلو فوق صوت المعركة وكلنا أمل بهذا الشباب العربي، الذي جاء إلى لبنان، والذي يعتبر أنه هو جزء لا يتجزأ من المعركة القومية العربية التي تقوم على أرض فلسطين”.

المصدر: بريد الموقع