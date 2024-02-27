سرايا القدس: قصف مجاهدونا بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود العدو في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 20:30

سرايا القدس: قصف مجاهدونا بقذائف الهاون النظامي تجمعا لجنود العدو في بلدة عبسان الكبيرة شرق خانيونس بغزة

منذ 59 mins 27 February، 2024
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