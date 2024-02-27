تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

ورداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 08:00‌‎ ‎من صباح يوم الثلاثاء 27-02-2024 قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل ‏الجرمق بدفعة صاروخية كبيرة من عدّة راجمات. ‏



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 27-02-2024 م

‏17 شعبان 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 26-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 26-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 3:10 استهداف قوّة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 9:20 إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو من قِبَل وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلاميّة فوق منطقة إقليم التفاح، وقد شوهِدَت وهي تسقط بالعين المجرّدة.

3- الساعة 16:00 استهداف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستّين صاروخ كاتيوشا، كردٍّ على العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك والإعتداءات على القرى والمنازل المدنية.

4- الساعة 16:15 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:20 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

6- الساعة 20:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 22:45 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 12:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:10 استهداف مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخيّة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.

3- الساعة 13:15 استهداف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية أفاد مراسل المنار عن سلسلة من الغارات الجوية نفذها الطيران الحربي المعادي استهدفت بلدات جبشيت والحنية وأطراف المنصوري – مجدل زون وأطراف البيسارية جنوب لبنان.

كما أفاد عن سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة يارون وقذيفة قرب المدخل الغربي لبلدة الوزاني.

المصدر: موقع المنار