المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2024 - 03:44

المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة

منذ 50 mins 27 February، 2024
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