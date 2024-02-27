رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن: آمل أنه بحلول الاثنين المقبل نكون قد توصلنا إلى وقف لإطلاق النار في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 27 2024 - 02:12

رويترز عن الرئيس الأمريكي جو بايدن: آمل أنه بحلول الاثنين المقبل نكون قد توصلنا إلى وقف لإطلاق النار في غزة

منذ 50 mins 27 February، 2024
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