دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 26-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 3:10 استهداف قوّة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 9:20 إسقاط مسيّرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 بصاروخ أرض جو من قِبَل وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلاميّة فوق منطقة إقليم التفاح، وقد شوهِدَت وهي تسقط بالعين المجرّدة.

3- الساعة 16:00 استهداف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بستّين صاروخ كاتيوشا، كردٍّ على العدوان الإسرائيلي على محيط مدينة بعلبك والإعتداءات على القرى والمنازل المدنية.

4- الساعة 16:15 استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

5- الساعة 16:20 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

6- الساعة 20:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 22:45 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع العباد بالأسلحة المناسبة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 12:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:10 استهداف مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخيّة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.

3- الساعة 13:15 استهداف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخيّة وإصابتها إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار