تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ143 على التوالي التصدي للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، في ظل ضوء أخضر أميركي مستمر للعدو الاسرائيلي لارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل في القطاع المحاصر، حيث يسجل الكثير من التواطؤ من الدول الغربية وبعض الانظمة العربية وصمت وغياب كثير ممن يرفعون شعارات حقوق الانسان والحريات من دول ومنظمات وجمعيات وشخصيات فضحتهم دماء اهل غزة ومجازر العدو هناك.

وبمواجهة كل ذلك تقف المقاومة الفلسطينية لتنزل يوميا منذ بدء العدوان بالتحديد اكثر منذ بدء العدوان البري على القطاع، المزيد من الخسائر في قوات وجنود وآليات هذا الجيش المتهالك، ما يزيد من تهشيم صورته امام عدسات كاميرات رجال المقاومة التي توثق للعالم مدى الفشل الصهيوني في تسجيل أي انتصار او تقدم عسكري او امني داخل القطاع.

وفي السياق، تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً داخل أحد المنازل وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودمرت القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية مكونة من 4 جنود بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونشرت القسام مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود العدو في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من قنص أحد جنود العدو في محور التقدم شرق خانيونس.

المصدر: موقع المنار