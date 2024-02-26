الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: لا شيء يبرر  ‫العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 10:58

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: لا شيء يبرر  ‫العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني

منذ 24 mins 26 February، 2024
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