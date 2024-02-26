هيومن رايتس ووتش: “اسرائيل” لا تمتثل لأمر المحكمة الدولية  ‫في قضية الإبادة الجماعية وتقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 09:28

هيومن رايتس ووتش: “اسرائيل” لا تمتثل لأمر المحكمة الدولية  ‫في قضية الإبادة الجماعية وتقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني

منذ 9 mins 26 February، 2024
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