إعلام العدو: صاروخ الدفاع الجوي أُطلق من جنوب لبنان نحو طائرة بدون طيار من نوع “هيرمز 450” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2024 - 09:28

إعلام العدو: صاروخ الدفاع الجوي أُطلق من جنوب لبنان نحو طائرة بدون طيار من نوع “هيرمز 450”

منذ 11 mins 26 February، 2024
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