تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (3:10) ‌‎من فجر يوم الاثنين 26-02-2024 قوة ‏إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏



﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 26-02-2024 م

‏16 شعبان 1445 هـ

و‏قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.‏ وأكدت المقاومة الاسلامية أن أعين مجاهديها ستبقى ساهرة وستواصل تصديها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية عند الساعة (09:20) ‌‎من صباح ‏يوم الاثنين 26-02-2024 بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة اقليم التفاح، وقد شوهدت وهي تسقط بالعين ‏المجردة.‏

وتؤكد المقاومة الاسلامية أن أعين مجاهديها ستبقى ساهرة وستواصل تصديها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية. ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الاثنين 26-02-2024 م

‏16 شعبان 1445 هـ

تعرفوا على المسيرة الإسرائيلية هيرمس 450 التي تم إسقاطها.. ٢ مليون دولار تبخَّرت في سماء جنوب لبنان !!

هي طائرة من دون طيار مصممة للعمليات التكتيكية طويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخبارية في الجيش الإسرائيلي، وهي من الحجم المتوسط حيث يمكنها العمل بشكل متواصل لمدة 20 ساعة.

تصنع هذه الطائرة في شركة “السهم الفضي”, وهي شركة تابعة لأنظمة “إلبيت إسرائيل” وهي ثالث أكبر الطائرات بدون طيار UAV) من عائلة هيرميس، التي تضم أيضا هيرميس 90، هيرميس 180 وهيرميس في 1500).

يمكن لهيرميس 450 حمل الحمولة وزنها 150 كجم، والبقاء في الجو 20 ساعة لمدة تصل إلى 18000 قدم، وتبلغ قدرة محركها الذي تصنعه شركة UEL البريطانية 52 حصانا مع دفع المروحة.

تتميز هذه الطائرة هيرميس 450 بأنها تعتمد على جناح واحد طويل وذيل للأعلى مصنوعان من مواد خفيفة تسهل مهمتها، وتمكنها من الاستمرار في الطيران بحرية، وتعمل ضمن آلية الكترونية عالية التشفير تصعب اختراق أنظمتها أثناء التحليق.

التجهيزات:

تتجهز هذه الطائرة بدون طيار بمعدات كهربائية وبصرية للرؤية الاعتيادية بالإضافة للأشعة التحت حمراء والرادار الموضعي الذي يمكنها من التقاط صور خلال الليل والأحوال الجوية السيئة.

وتعمل الطائرة على بث الصور والمعلومات التي تجمعها إلى محطة أرضية بشكل مباشر وبدون فارق في الوقت، وتقوم باعتراض الإشارات اللاسلكية بجميع انواعها وتنقلها لمحطة ومقر وكالة الأمن القومي الإسرائيلي (SIGINT).

يمكنها حمل أنواع مختلفة من الصواريخ والقنابل وقد تم تطويرها لتطلق الصواريخ بطريقتين هما “الاسقاط الرأسي والإطلاق شبه الموجه”، لكن هذه الصواريخ والقنابل محددة بوزن معين.

الخصائص العامة:

▪طول الجناح: 10.5 متر.

▪الطول: 6.1 متر.

▪أقصى وزن للإقلاع: 450 رطلا.

▪أقصى حمولة الوزن: 150 رطلا.

▪السعر: 2 مليون دولار.

▪المدى: 200 كلم (المراقبة الأرضية) ، أكثر من 1000 كم الأقمار الصناعية لتحديد / تفعيل الحكم الذاتي.

▪مدة الطيران: 20 ساعة.

▪السرعة القصوى: 95 كيلومتر في الساعة.

▪سرعة الطيران: 70 كيلو متر في الساعة.

▪معدل الصعود: 900 قدم / دقيقة.

▪الدفع: المحرك (AR-80-1010 ) بقوة 52 حصانا مع مروحة

مشاهد عمليات

ووزع الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية مشاهد من عملية استهداف مواقع ونقاط تموضع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 25-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 25-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 10:05 استهداف تجمّع لجنود العدو في محيط ثكنة راميم (هونين) بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:15 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخَي فلق 1 وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 14:00 استهداف مرابض مدفعية العدو وانتشار جنوده جنوب كريات شمونة بالأسلحة الصاروخيّة والمدفعيّة.

4- الساعة 16:35 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.

5- الساعة 16:50 استهداف مبنيَين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا على بلدة بليدا.

6- الساعة 19:50 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: موقع المنار