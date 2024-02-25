نصبت قوات الاحتلال الأحد، برجا ووضعت عليه كاميرات مراقبة، على السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك. كما وضعت قوات الاحتلال 3 مكعبات اسمنتية فوق السور الغربي للمسجد، وركبت أبراج مراقبة فوقه.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أصدر الأحد الماضي، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

من جهته قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أسامة حمدان، في تصريحات سابقة، إن “إجراءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى إمعان في الحرب الدينية ضد مقدساتنا، ولن يكون للاحتلال سيطرة أو سيادة على المسجد الأقصى مهما كانت مخططاته، ومساس الاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرا دون محاسبة مهما كانت التضحيات”.

وتأتي هذه الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسيين في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 692 شهيدا، وإصابة 69 ألفا و 879 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام