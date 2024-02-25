إعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 16:06
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العدوان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية يواصل جرائمه في غزة لليوم الـ 142 على التوالي وارتفاع عدد الشهداء
المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لقوات العدو المتوغلة في قطاع غزة لليوم الـ 142 خصوصاً في خانيونس وحي الزيتون
إعلام العدو: سقوط عدد من الصواريخ في كريات شمونة
منذ 2 ساعة
25 February، 2024
عاجل
كريات شمونة
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