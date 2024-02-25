‌‎تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:05)‎ ‎من صباح يوم الأحد 25-02-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:05)‎ ‎من صباح يوم الأحد 25-02-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة. ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 25-02-2024 م

‏15 شعبان 1445 هـ

المصدر: موقع المنار