البيلاروسيون يدلون باصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في بيلاروس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 11:46

البيلاروسيون يدلون باصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في بيلاروس

منذ 43 mins 25 February، 2024
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