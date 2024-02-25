البيلاروسيون يدلون باصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في بيلاروس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2024 - 11:46
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مواجهات في "تل أبيب" بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين صهاينة يطالبون برحيل نتنياهو وابرام اتفاق تبادل للأسرى مع المقاومة
البيلاروسيون يدلون باصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في بيلاروس
منذ 43 mins
25 February، 2024
عاجل
الانتخابات التشريعية في بيلاروسيا
بيلاروسيا
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