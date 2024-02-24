سرايا القدس: استهدفنا جرافة عسكرية ودبابة “ميركافا” وأفرادها من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 20:32

سرايا القدس: استهدفنا جرافة عسكرية ودبابة “ميركافا” وأفرادها من مسافة صفر في منطقة عبسان الكبيرة بخانيونس

منذ 18 mins 24 February، 2024
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