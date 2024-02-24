قام وفد من معاونية العلاقات والشؤون الدولية للحوزات العلمية في الجمهورية الاسلامية في ايران والممثلة برئيس المجمع العلمي- البحثي الدولي للحوزات العلمية الدكتور أمير حسن الشيعي، وكل من سماحة الشيخ محمد الكعبي ومنسق العلاقات مع الحوزة الشيخ محمد مشيمش ، بزيارة رئيس الجامعة الاسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس ،بحضور مساعد رئيس مجلس الأمناء وعميد كلية الدراسات الاسلامية الدكتور غازي قانصو.

تخلل الزيارة تسليم رسالة من معاون الشؤون الدولية للحوزات العلمية الدكتورسيد مفيد الحسيني الكوهسارى وتوقيع اتفاقية تعاون علمي بين الطرفين ، تهدف الى تفعيل برامج تعليم اللغات والدراسات الانسانية بما فيها التاريخ وعلم النفس والاداب والثقافة والعلوم الاسلاميةو مد يد العون الى الطلاب من خلال المساعدة على تأمين الدورات والورش العلمية الدولية والندوات وترجمة النصوص بين اللغتين العربية والفارسية.

تأتي هذه الاتفاقية بهدف تقديم الدعم للطلاب من خلال توفير الدورات والورش العلمية والندوات الدولية بالاضافة الى ترجمة النصوص بين اللغتين العربية والفارسية كما تسعى الاتفاقية الى تبادل الخبرات العلمية والثقافية. علما بأن العديد من الجامعات المعروفة في الجمهورية الاسلامية في ايران هي منبثقة من الحوزات العلمية والتي تعتبر متخصصة في مجالات العلوم الانسانية،ولدى هذه الحوزات أكثر من 20 لجنة علمية مؤلفة من اساتذة ورؤوساء جامعات.

ويتيح هذا التعاون تعلم الطلاب العديد من اللغات لأن لدى الحوزات مؤسسات تدرس العلوم الأنسانية بغير اللغة الفارسية وهي معترف بها oxford بالاضافة الى توفير منح للطلاب المبدعين والمتفوقين.

أشاد الوفد بدور الجامعةالاسلامية في المنطقة و التي تعتبر أحدى مؤسسات المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وهي جامعة لا تتوخى الربح تخدم الطبقة الفقيرة من خلال المنح التي تقدمها لكافة الطلاب .

المصدر: موقع المنار