وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع ضحيتها 92 شهيداً و123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 12:14

وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع ضحيتها 92 شهيداً و123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 24 February، 2024
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