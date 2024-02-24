وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع ضحيتها 92 شهيداً و123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2024 - 12:14
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كتائب المجاهدين تؤكّد مقتل 6 جنود صهاينة قنصًا في عملية مشتركة مع سرايا القدس جنوب الحي الياباني غرب خانيونس
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر في القطاع ضحيتها 92 شهيداً و123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية
منذ 2 ساعة
24 February، 2024
عاجل
العدو الاسرائيلي
العدوان على غزة
غزة
مجازر
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