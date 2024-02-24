ناشد سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة العدو الاسرائيلي على جريمة “الإبادة الجماعية”.

وقال مادونسيلا، لوكالة الأناضول، “نرى أن ما ترتكبه “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري”، وبناء على ذلك اعتبرت جنوب أفريقيا أن رفع الدعوى القضائية ضد العدو في محكمة العدل الدولية “واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي، لضمان محاسبة “إسرائيل” على أفعالها”.

وتوقّع أن تعلن المحكمة أن الاحتلال الاسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، وبعد ذلك، سيحال الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدماً بشأن كيفية تنفيذ رفع الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية، مسترشدة بقرارات المحكمة، بحسب مادونسيلا.

المصدر: مواقع إخبارية