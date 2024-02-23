المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد عبد الرسول علوية “أبو علي” مواليد عام 1967 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 22:54

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد عبد الرسول علوية “أبو علي” مواليد عام 1967 من بلدة مارون الراس في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 10 mins 23 February، 2024
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