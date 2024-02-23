مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدات الجبين وحانين وجبل البلاط في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2024 - 16:48

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف أطراف بلدات الجبين وحانين وجبل البلاط في جنوب لبنان

منذ 18 mins 23 February، 2024
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