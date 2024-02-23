شهداء وإصابات في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة بدير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 23 2024 - 01:16

شهداء وإصابات في قصف الاحتلال خيام النازحين غرب ملعب الدرة بدير البلح وسط القطاع

منذ 6 mins 23 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة