إعلام العدو: إطلاق صواريخ من لبنان تجاه منطقة “هار دوف”(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 12:26

إعلام العدو: إطلاق صواريخ من لبنان تجاه منطقة “هار دوف”(مزارع شبعا اللبنانية المحتلة)

منذ 49 mins 22 February، 2024
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