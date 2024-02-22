تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎08:15‌‏ من صباح يوم الخميس 22-02-2024 مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏



‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-02-2024 م

‏12 شعبان 1445 هـ

وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‎08:15‌‏ من صباح يوم الخميس 22-02-2024 مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-02-2024 م

‏12 شعبان 1445 هـ

واستهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎11:30‏ من ظهر يوم الخميس 22-02-2024 موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 22-02-2024 م

‏12 شعبان 1445 هـ

ملخص عمليات المقاومة

هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 21-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 21-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي

1- الساعة 12:05 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 12:20 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 13:35 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 14:00 استهداف مستعمرة المطلّة وتموضع جنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام.

5- الساعة 15:10 استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 16:25 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة.

– القطاع الغربي

1- الساعة 7:30 استهداف تموضع عسكري لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 7:30 استهداف تموضع عسكري لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 10:00 استهداف مبنيَين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا وكفركلا والخيام.

4- الساعة 13:45 استهداف ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:05 استهداف تموضع عسكري لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإيقاع من فيه بين قتيل وجريح.

6- الساعة 17:22 استهداف مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصًا الإعتداء على المدنيّين في مجدل زون.

7- الساعة 21:00 استهداف موقع حدب يارين بصاروخَي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.

اعتداءات العدو

وعلى صعيد الاعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان، أفاد مراسل المنار عن شن ‫الطيران الحربي المعادي غارات جوية استهدف بلدات كفركلا ومارون الراس والخيام.

كما افاد عن استهداف مدفعية العدو تلة “الحمامص” المحاذية لمستعمرة “المطلة” بالقذائف الثقيلة.

المصدر: موقع المنار