طيران الاحتلال يستهدف مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2024 - 05:10

طيران الاحتلال يستهدف مسجد الفاروق بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح

منذ 2 ساعة 22 February، 2024
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