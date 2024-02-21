تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 21-2-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

«فيتو» أميركي جديد ضدّ وقف الحرب: المفاوضات تعود اليوم… بلا آمال

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “للمرة الثالثة على التوالي، عرقلت الولايات المتحدة، أمس، مشروع قرار في «مجلس الأمن» بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما منع المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، بحسب المقترح الجزائري، موضع التصويت. وصوّتت 13 من أصل 15، هي الدول الأعضاء في المجلس، لصالح النصّ الذي صاغته الجزائر، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت أميركا حقّ النقض. وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، للمجلس قبل التصويت، إن «التصويت لصالح مشروع القرار هذا، هو دعم لحق الفلسطينيين في الحياة. وعلى العكس من ذلك، فإن التصويت ضدّه يعني تأييداً للعنف الوحشي والعقاب الجماعي اللذيْن يتعرّضون لهما». وفي المقابل، ادّعت سفيرة الولايات المتحدة أن «أيّ إجراء يتخذه هذا المجلس الآن يجب أن يدعم، لا أن يعوّق، هذه المفاوضات الحسّاسة الجارية. ونعتقد أن القرار المطروح الآن سيؤثّر في الواقع سلباً على تلك المفاوضات». وتابعت: «المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار من دون التوصل إلى اتفاق يلزم حماس بالإفراج عن الرهائن لن تؤدّي إلى سلام دائم، وربما تؤدي بدلاً من ذلك إلى إطالة أمد القتال بين حماس وإسرائيل». وبدورها، كرّرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن «وقف إطلاق نار غير مشروط يفيد حماس، ونسعى لوقف إطلاق نار مؤقّت لضمان إطلاق سراح الرهائن». وأضافت: «نجري حالياً محادثات للسعي نحو تحقيق هدنة إنسانية في غزة، ونودّ تحقيقها قبل شهر رمضان».ويكشف ما سبق، مجدّداً، حقيقة «المناورات» التي تمارسها الولايات المتحدة، بحديثها عن سعيها إلى وقف الحرب، بينما هي من يتعمّد إطالتها بدعوى الحرص على مفاوضات حسّاسة منع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، الوفد الإسرائيلي من العودة إلى استكمالها، وانقلب على ما كان اتّفق عليه بشأنها مع الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، وفشل موفدو الرئيس الأميركي، جو بايدن، واتصالاته المتكرّرة، حتى الآن، في نفخ الروح فيها.

مع ذلك، بدا أمس وكأنّ فصلاً جديداً من مسلسل التفاوض الطويل قد فُتح، حيث وصل إلى القاهرة وفد قيادي من حركة «حماس»، برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، لمناقشة تطورات الحرب والمفاوضات. وبالتزامن، تحدّثت معلومات عن هبوط طائرة تقلّ وفداً رسمياً أميركياً في تل أبيب، ومن ثمّ مواصلتها طريقها من هناك إلى القاهرة. وفي الوقت عينه، كشفت «القناة 12» أن «مسؤولاً إسرائيلياً زار القاهرة اليوم (أمس) لمدّة ساعتين». وأضافت القناة نفسها، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن «الوقت بدأ يضغط على كلّ الأطراف للتوجّه نحو صفقة تبادل قبل رمضان». وتابعت أن «إسرائيلَ تريد صفقة، والقطريين والمصريين يريدون الهدوء، والولايات المتحدة تريد وقفاً لإطلاق النار، وحماس تريد فترة تنفّس وبقاء المختطفين عندها». ومن جهتها، أشارت «القناة 13» إلى «تفاؤل حذر في إسرائيل: إذا كان هناك تقدّم في مفاوضات صفقة التبادل، فسينضم الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات في الأيام المقبلة». وكانت واشنطن قد أعلنت، في وقت سابق، أن بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، سيزور مصر وإسرائيل اليوم، بينما أفاد موقع «واللا» العبري بأن «الزيارة تهدف إلى بحث عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح وصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة».

وفي سياق متصل، وبحسب قناة «كان»، فإنه «بعد انقطاع دام بضعة أسابيع، تلقّى الوسطاء رسائل جديدة من مقرّبين من (رئيس حماس في غزة يحيى) السنوار، تشير إلى أنه عاد إلى التواصل مع القيادة في الخارج»، وهو «لم يعد بعيداً عن الواقع». وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد ادّعى، قبل يومين، بأن السنوار معزول عن التواصل، وأن قيادة «حماس» في الخارج تبحث عن بديل له، قبل أن تنفي الحركة ادّعاءات غالانت جملة وتفصيلاً. وفي موازاة ذلك، كشف موقع «واللا» أن رئيس وزراء قطر أجرى اتصالاً هاتفياً، أمس، مع رئيس «الموساد»، وأبلغه في أن «حركة حماس بدأت بتسليم الأدوية للأسرى الإسرائيليين»، وهو شرط كان وضعه نتنياهو أمام الوسطاء، حينما طالبوا بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وعلى رغم أنباء عودة المفاوضات، قال نتنياهو: «لسنا مستعدّين لدفع أي ثمن، وخصوصاً ثمن الأوهام التي تطلبها حماس منا، والتي تعني هزيمتنا». أما حليفه، وزير المالية ورئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، فاعتبر أن إعادة الأسرى الإسرائيليين «ليست الأمر الأهم». وأضاف سموتريتش، في مقابلة مع إذاعة «كان ريشت بيت»، أن «كل شيء مهم. من المهمّ هزيمة حماس وتدميرها. إعادة المختطفين ليست هي الأهم، إنها مهمّة للغاية، لكن القول (بإعادتهم) بأيّ ثمن، تصريحات غير صحيحة وغير مسؤولة». وحاول الوزير المتطرّف تبرير موقفه، بعد عاصفة من ردود الفعل، من خلال حسابه على منصة «إكس»، قائلاً إن ما قصده هو أنه «فقط من خلال القضاء على حماس يمكن إعادة المحتجزين». وكتب: «من يدعون إلى إبرام صفقة بأي ثمن، سيقودون إلى هزيمة إسرائيل في الحرب، ويبعدون فرصة إعادة المختطفين إلى ديارهم».

في المقابل، هاجم رئيس المعارضة، يائير لبيد، سموتريتش، قائلاً إن «هجومه على عائلات المختطفين هو وصمة عار أخلاقية، ولا يمكن لأشخاص بلا قلب أن يستمرّوا في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية»، فيما شدّد عضو «مجلس الحرب»، بيني غانتس، على أن «إعادة المحتجزين الإسرائيليين هي الأمر الأهمّ في الحرب». وكتب غانتس: «إعادة المختطفين ليست هدفنا في الحرب فحسب، بل هي واجبنا الأخلاقي كدولة وشعب. إنها الشيء الأكثر إلحاحاً. ولن نفوّت أي فرصة لإعادتهم إلى الديار». إلى ذلك، شهدت مدينة تل أبيب، أمس، تظاهرة لأهالي الأسرى الذين أوقفوا حركة المرور في شارع «شاؤول هامليخ» لدقائق، وهم يهتفون: «سموتريتش، لقد تخلّيتم عن أسرانا والآن تتخلّون عنا مرة أخرى»”.

فتح الخطوط بين بري وباسيل: حوار حول الحوار

وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “في كسر للرتابة التي تحكم الملفات الداخلية، خصوصاً منذ اندلاع العدوان على غزة ولبنان، كشفت مصادر سياسية عن «تواصل» بينَ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، عبرَ وسيط نيابي مقرّب من الأخير، حملَ رسائل متبادلة بين الطرفين بشأن الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي. وأوضحت المصادر أن بري دعا باسيل إلى «ضرورة المشاركة في الحوار والقبول أولاً بمبدأ النقاش»، وأن «باسيل يتعاطى بإيجابية وأصبحَ أكثر تجاوباً مع فكرة الحوار، شرط عقد جلسات انتخاب مفتوحة». وهذا ما يفسّر، بحسب أوساط سياسية، النَّفَس الإيجابي الذي تحدّث به باسيل أمس حول الحوار والنقاش، لافتة إلى أنه كان يشير ضمناً إلى الخط المفتوح مع عين التينة حين قال: «رح نزيد من الإيجابية والتحرك حتى نوصل لتفاهم بانتخاب رئيس لأن شايفين ما في حلّ غير هيك. من جهتنا، ما رح نقبل حدا يفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا وخيارات الناس الذين نمثلهم، شو ما زادت الإغراءات أو الضغوطات، ومن جهة فريقي الممانعة والمعارضة ما قادر حدا يفرض رئيس على الطرف الثاني. لذلك، ما في إلا الحوار للتفاهم على اسم يساهم ببناء الدولة وحماية لبنان معاً. وسنكون مبادرين متشاورين بما يؤدّي إلى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، وإعطاء مهلة محدّدة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة، مش متتالية، بمجلس النواب، بحال عدم التوافق، حتّى يصير الانتخاب بشكل ديمقراطي».وأضاف: «لن أدخل في تفاصيل التشاور أكثر، ولكننا الآن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء، ولن نفرّط بأي فرصة إيجابية وسنبدي كل تعاون وانفتاح، وسنلقي الحجة على من يرميها علينا، لأننا بالمقابل لن نقبل بالفراغ أن يطول ولن نقبل بالحكومة والمجلس أن يتماديا بسلب الحقوق للوصول إلى قواسم مشتركة».

غير أن الإيجابية التي يتعاطى بها باسيل لن تؤدي بالضرورة إلى عقد جلسات حوارية، في ظل المواقف الرافضة لدعوة بري من قبل «القوات» و«الكتائب» وبعض المستقلين والنواب السّنة.

إلى ذلك، عقد سفراء «دول الخماسية» في بيروت، أمس، لقاء في قصر الصنوبر، ناقشوا خلاله «تطورات الملف الرئاسي»، ولم يصدر عنه أي بيان. وعلمت «الأخبار» أن ذلك عائد إلى «التباينات والمقاربات المختلفة للأمور لكل من الأطراف الخمسة الذين يتفقون على العناوين العامة، لكنهم يختلفون على التفاصيل». ويأتي اللقاء الذي دعا إليه السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه ماغرو، بعد زيارات قام بها المبعوث الفرنسي جان إيف – لودريان للسعودية ومصر وقطر، بهدف «التمهيد لزيارة مفترضة سيقوم بها إلى لبنان».

وباستثناء تصريح السفير المصري في بيروت علاء موسى، الذي أشار إلى أن «لبنان قادم على تحديات كثيرة، ووجود عنوان له ممثّلاً برئيس للجمهورية أمر في غاية الأهمية للانخراط في كل ما هو قادم من تحديات ناتجة من الحرب على غزة»، لم يرشح عن اللقاء أي معلومات تفيد بوجود تقدّم، فيما اعتبرت مصادر سياسية أن «التعويل على لقاء الخماسية فيه شيء من المبالغة»”.

اللواء:

مخاوف فرنسية – مصرية من التصعيد.. اشتباك نيابي – حكومي حول القانونَين.. والخماسية تتدارس خطوات المسار الرئاسي

وتحت هذا العنوان كتبت اللواء “مع البرودة النسبية في مواجهات «جبهة الاسناد» جنوباً، والتي تتعرض «لنار صديقة» بين وقت وآخر من قبل التيار الوطني الحر، الذي يعارض استراتيجية ربط الصراع على خلفية ما يجري في غزة، يمكن اعتبار ان الاسبوع الاخير من شهر شباط، الذي رغم قصره، بدا طويلاً وثقيلاً على المستويات كافة، مع عودة مجلس الوزراء للاجتماع، وتعرض قانون الموازنة العمومية للكمات دستورية واقتصادية ولوجستية (مطالبة المخاتير باعادة النظر برسوم اخراجات القيد، ووثائق الزواج والولادة وسوى ذلك)، والخلافات المحتدمة حول ما يمكن تقديمه للمتقاعدين، الذين يعارضون توجهات الحكومة، لتحريك الادارة والمدارس والجامعة والقضاء بحوافز مالية، لا تؤثر على شلل الحلول والحياة العملية ودورة العمل والانتاج.

ولاحظت أوساط سياسية أن تناغم موقف الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بشأن ربط الساحات والاعتراض الواضح على جر لبنان إلى الحرب يدفع إلى الاستفسار بشأن الغاية من بث الموقف في هذه الفترة كما الكلام عن جلسات الأنتخاب المتتالية ما يعطي الانطباع أن التيار انتقل إلى الضفة الأخرى، لكن هل ان قرار الانفصال عن حزب الله اتخذ، وفق سؤال هذه الأوساط التي دعت إلى ترقب مواقف الأفرقاء السياسيين من هذا الموقف.

‎وقالت المصادر لـ«اللواء» أن برنامجا قد اعد لجدول زيارات سفراء اللجنة الخماسية على القيادات السياسية قبيل الانطلاق في مسعى يتصل بتزخبم الاستحقاق الرئاسي ويقع في صلب مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت، معلنة أن لا أسماء يتم التداول بها وإنما سيعمل لودريان على عرض خطوط أو مبادىء عريضة تتصل بالإستحقاق كمرحلة أولى.

وفي قصر الصنوبر كان الملف الرئاسي على الطاولة، اذ عقد سفراء اللجنة الخماسية الدولية اجتماعاً في قصر الصنوبر بدعوة من السفير ماغرو، وانتهى الاجتماع بعيداً عن الاعلام.

وحضرت المخاوف من اشتعال المنطقة، في الاتصال الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اكد خلاله «ضرورة بذل الجهود بهدف تجنب التصعيد واشتعال المنطقة، خصوصاً في لبنان والبحر الاحمر، حيث مخاطر التصعيد قائمة».

ومن قصر بسترس، قال السفير الفرنسي ايرفيه ماغرو ان بلاده تبذل جهوداً لخفض التوتر، معرباً عن امله في احراز تقدُّم.

واتفق السفراء خلال الاجتماع الذي تجاوز الساعة على استكمال الجولات على القيادات اللبنانية بهدف التفاهم على آلية المسار الرئاسي قبل عودة لودريان الى بيروت.

تسربت معلومات ديبلوماسية عن اجتماع سفراء اللجنةالخماسية ليل امس بمقر السفارة الفرنسية في بيروت،مفادها بأن المجتمعين استعرضوا نتائج اجتماع اللجنة مع بدء مهامها ولقائها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأسباب عدم استكمال جولاتها على المسؤولين السياسيين الأساسيين.

وقالت المصادر انه جرى تبادل وجهات النظر، واستعراض التحركات التي قام بها الاعضاء في الخارج ولا سيما مع الدول المعنية، والتأكيد على ضرورة الخروج بنتائج تساعد في تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية.

واشارت إلى تباين بين سفراء اللجنة ،التي لم تتجاوز مدة اجتماعها اكثر من ثلاثة ارباع الساعة حول توقف جولاتها على باقي المسؤولين، بعدما تبين ان بعض اعضائها لا يستطيعون زيارة حزب الله مثلا، في حين تتطلب المهمة وجودهم جميعا معا.

وكشفت المصادر النقاب عن تطرق المجتمعين الى موضوع موعد انعقاد المؤتمر المخصص لدعم الجيش والقوى الامنية الاخرى، والذي كان مبدئيا في العاصمة الفرنسية،الا انه تم ارجاء البحث فيه بانتظار مزيد من التشاور حوله لاحقا.

مجلس الوزراء

حكومياً، يعقد مجلس الوزراء كما بات معروفاً جلسة لبحث اوضاع المصارف، وسط انقسام بين الوزراء حول ما يتعين فعله ازاء ردّ مجلس شورى الدولة المشروع الحكومي، ووجهة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وفريق رئيس الحكومة الاقتصادي من كيفية معالجة الوضع المستجد.

وعشية الجلسة، امهل تجمع «العسكريين المتقاعدين» الحكومة حتى صباح يوم غد، «لوضع مسودة للزيادات بشكل عادل للقطاع العام، وعرضها على لجنة التواصل، قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الجمعة، مهدداً باجراءات لازاحة ما اسماه بـ«السلطة الطاغية» وصولاً الى التمرد والعصيان العام.

الكهرباء تحذّر الإدارات المتقاعسة

وفي خطوة تنسجم مع توجهات اعادة التيار الكهربائي على نحو افضل مما كان، حددت «مؤسسة كهرباء لبنان» يوم الخميس (نهاية الشهر) لتسديد الفواتير المستحقة ووضعها في حساب مصرف لبنان بالعملة الصعبة، والا فستلجأ الى بدء اجراءات قطع التيار عن الادارات والمؤسسات والمصالح المتخلفة عن الدفع.

ملء الشواغر في القضاء

بالمقابل، وفي خطوة وصفت بالايجابية، لملء الشواغر في القضاء، قرر مجلس القضاء الاعلى بعد اجتماع عقده برئاسة رئيسه سهيل عبود، تكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، القيام بمهام النائب العام التمييزي، بدءاً من يوم الجمعة، خلفاً للقاضي غسان عويدات الذي يحال الى التقاعد بدءاً من يوم غد.

كما كلف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة لدى محكمة التمييز خلفاً للقاضي ماجد مزاحم الذي احيل الى التقاعد.

«رد الردّ»

نيابياً، اوصت اللجان النيابية المشتركة برد القانونين اللذين ردتهما الحكومة الى المجلس النيابي، ويتعلقان بموازنة وهيئة المدارس الخاصة وصندوق التعويضات، بعد التصويت بالاكثرية لعدم صلاحيات رئيس الحكومة منفرداً القيام بهذا الرد بغياب رئيس الجمهورية.

واعتبرت اللجان المشتركة التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، ان القوانين تبقى نافذة الى حين اتخاذ القرار في الهيئة العامة، وبالتالي عدم تكريس مخالفة دستورية او اي تجاوز لصلاحيته التشريعية، هذا الأمر مرفوض وطلبوا من المجلس عدم المناقشة كي لا يكون مشاركا في خرقه للدستور، في المقابل اعتبر بعض النواب ان صلاحية رئيس الحكومة مكرسة في الدستور.

ووفق مصادر نيابية، حصلت نقاشات امتدت لساعات حول هذا الموضوع، وخلصت الجلسة إلى رفع القوانين إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، الجهة الصالحة لرد رد الحكومة القوانين. أي سيعيد المجلس النيابي القانونين المتعلقين بصندوق التعويضات ودعم الصندوق، إلى الحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية.

سياسياً، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي والهيئة السياسية للتيار الوطني الحر ان الشراكة تمثل اولاً برئاسة الجمهورية، وبعدها بحكومة اصلاحية، ولن نتخلى عن الرئاسة ولا عن صلاحياتها، ولا دورها القيادي الاول بالدولة والوطن.

واعاد باسيل التركيز على موقفه مما يجري في الجنوب، وقال: نحن مع المقاومة في الدفاع عن لبنان، ولكن لسنا مع تحميل البلد مسؤولية تحرير فلسطين، ولسنا مع وحدة الساحات اي لسنا مع ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزة.

وقال باسيل: نحن في حركة تواصل مع معظم الافرقاء للوصول الى قواسم مشتركة، وكشف عن رد ايجابي على نداء النواب التسعة من المجلس، بضرورة التلاقي مع كل الكتل للوصول الى حل.

وفي خطوة، لم يتراجع عنها كشف باسيل: سنتقدم بعريضة نيابية امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام في حق من خالف الدستور، بغض النظر عن النتيجة.

غالانت: موقف استفزازي

وفي موقف استفزازي، تحدث وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ان سلاح الجو يعمل في دمشق وبيروت والنبطية وحيثما يلزم الامر.

واعتبر ان جيشه جعل معادلات حزب الله تنهار بعد قصف دمشق وبيروت وصيدا والنبطية، لكنه استدرك متخوفاً من مواجهة ايام صعبة، معلناً جهوزيته لكل الاحتمالات.

ودحضت جولة الاعلاميين، بدعوة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب، على المنشآت الصناعية في الغازية التي استهدفتها الطائرات الاسرائيلية المزاعم الاسرائيلية حيث كشف زيف الادعاءات، واعتبر رئيس الغرفة محمد صالح ان «هدف العدو تدمير الاقتصادي والصناعة».

قصف الحزب وغارات الاحتلال

ميدانياً، ذكر حزب الله، في بيان له انه استهدف ثكنة راميم بصاروخ بركان، واصابها اصابة مباشرة.

وكان الطيران الحربي المعادي نفذ غارة على الأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل، وغارة ثانية على بلدة حولا في قضاء مرجعيون، في حين استمر امس اشتعال النيران في معمل المولّدات الكهربائية الذي استهدف عصر امس الاول في الغازية.

وسقطت قذيفة على منطقة الوزاني قرب المنتزهات. واستهدف القصف المدفعي محيط تلة حمامص باتجاه الوزاني.

وشن الطيران المعادي غارة استهدفت الضهيرة ومروحين. وشن غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب. وشنت مسيرة معادية غارة على بلدة بليدا”.

المصدر: الصحف اللبنانية