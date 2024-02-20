أكد رئيسُ المجلسِ التنفيذيِّ في حزبِ الله السيد هاشم صفي الدين أَنّ الضمانةَ الوحيدةَ لِلبنانَ هي السلاحُ أمام التهديداتِ والخُططِ الخبيثةِ لأعدائِه”، كلامُ السيد صفي الدين جاء خلال الاحتفالِ التأبينيِّ الذي أَقامه حزبُ الله في ذكرى أسبوعٍ على ارتقاءِ الشهيدِ المجاهدِ على طريق القدس محمّد باقر بسّام “خميني”، في مَجمعِ الإمامِ المُجتبى عليه السلامُ في الضاحيةِ الجنوبيةِ لِبيروت، حيث شدّد السيّد صفيّ الدين على ضرورةِ ثقةِ اللبنانيينَ بِالمقاومة، بعيداً عنِ الضماناتِ الغربيةِ التي لم تُحقِّقْ شيئاً لِحمايةِ لبنانَ أو حمايةِ غزّة منِ اعتداءاتِ العدوِّ الصِهيونيّ.

المصدر: موقع المنار