دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 19-2-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 16:15 استهداف موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:25 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 15:45 استهداف موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
المصدر: موقع المنار