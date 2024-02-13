‫المقاومة الاسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع حدب  ‫يارين بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2024 - 11:56

‫المقاومة الاسلامية تستهدف التجهيزات التجسسية في موقع حدب  ‫يارين بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 13 February، 2024
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