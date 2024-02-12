اشار برنامج الأغذية العالمي ان سكان قطاع غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من ظروف تحاكي المجاعة مع استمرار الحرب.

بدوره صرح المفوض العام لوكالة غوث لتشغل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، أنه تم وقف عبور شاحنات المساعدات الأممية أمس الأحد إلى قطاع غزة وتسبب ذلك في قتل عدد من الفلسطينيين.

وقال مفوض الوكالة، إن هناك نقصا في الغذاء، مع وجود بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة، وتابع «أن وقف عمل الوكالة سيؤدي إلى نقص حاد في المساعدات المقدمة للفلسطينيين».

اوضاع مأساوية شمال غزة

أهل شمالِ غزة يعيشون أوضاعاً مأساويةً في ظلِّ عدوانٍ وحصارٍ يمنعُ عنهم الطعامَ والشرابَ والمساعداتِ الغذائيةَ الأممية، وسطَ إجرامٍ صهيونيٍ متواصلٍ منذُ أكثرَ من خمسةِ أشهر.

تشرق الشمس على الجوعى من أطفال ِشمال ِغزة وتغرُب، وهم على قارعة ِالطريق ِبانتظار ِقوافل ِالمساعدات ِالغذائية ِالأممية ِالممنوعة ِعنهم بفعلٍ إجراميٍ صهيونيٍ مستمرٍ منذ خمسة أشهر . العديد منهم ماتوا جوعا ًبسبب ِنقص ِالمواد الغذائية، بحسب ِالمصادر الحكومية في غزة.. وإن حالف َأحدَهم الحظ ُوفازَ بقوت ِيومِه.. ربما سيقضي برصاصة ِقنصٍ غادرة ٍيطلقها عليه متربصٌ صهيونيٌ مارقٌ لم يشبع بعد ُمن دماء أهل غزة.

عدا عن شبح ِالمجاعة الذي يحاصر ُأكثر َمن أربعمئة ألف مواطن، يتلطى المحتل ُالمهزوم ُوراء َفشله في الميدان أمام َالمقاومة ِالباسلة.. يعدم ُبدمٍ باردٍ كل َمن يتسنى له قتلُه من العزل.. فيما فداحة ُالمشهد تظهر ُحين يتقهقر خائباً، وينجلي غبار ُحممِه الغاشمة ِعن مجازر َدموية ٍأزهقت أرواح َالعشرات ِمن الأبرياء ظلماً وعدوانا..