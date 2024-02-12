العفو الدولية: الهجمات التي أدّت إلى مقتل المدنيين في رفح وقعت في المحافظة الجنوبية التي يفترض أنها آمنة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 14:58

العفو الدولية: الهجمات التي أدّت إلى مقتل المدنيين في رفح وقعت في المحافظة الجنوبية التي يفترض أنها آمنة

منذ 29 mins 12 February، 2024
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