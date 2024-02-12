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February 12 2024 - 02:24

بالفيديو | قوات الاحتلال تنشر مشاهد لنسف منطقة سكنية قرب مستشفى ناصر في خانيونس

منذ 56 mins 12 February، 2024
العدوان على غزة
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

نشر جيش الاحتلال الاسرائيلي مشاهد لنسف منطقة سكنية قرب مستشفى ناصر في خانيونس.

المصدر: وكالات

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