دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 11-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 9:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في مثلّث الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:05 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 15:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16:55 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

عدد العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية خلال 127 يوم، منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 ، بلغ 1013 عملية

المصدر: موقع المنار