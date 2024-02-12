دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 11-2-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 9:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في مثلّث الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:05 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع العباد بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 15:20 استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16:55 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
عدد العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية خلال 127 يوم، منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/11 ، بلغ 1013 عملية
المصدر: موقع المنار