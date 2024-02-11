سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية في محور التقدم جنوب غرب خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 19:30

سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية في محور التقدم جنوب غرب خانيونس بغزة

منذ 29 mins 11 February، 2024
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