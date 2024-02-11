غارات جوية صهيونية على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 15:36

غارات جوية صهيونية على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة

منذ 51 mins 11 February، 2024
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